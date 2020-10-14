В «Динамо» прокомментировали информацию о том, что нападающий Тарасов был ранен ножом

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала информацию о том, что хоккеист Даниил Тарасов был ранен ножом.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тарасов оказался в больнице с ножевым ранением и ушибом плеча после ссоры со своей бывшей девушкой Алиной.

Вот, что сказано в заявлении, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале «Динамо»:

«Вечером, 14 октября, в различных источниках появилась информация об инциденте, в котором был замешан форвард бело-голубых Даниил Тарасов.

В связи с этим хоккейный клуб «Динамо» Москва считает необходимым заявить следующее: после победы в Санкт-Петербурге над ХК СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной. Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участия только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения.