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14 октября 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

В «Динамо» прокомментировали информацию о том, что нападающий Тарасов был ранен ножом

Телеграм-каналы сообщали о том, что игрок бело-голубых стал жертвой домашнего насилия.

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала информацию о том, что хоккеист Даниил Тарасов был ранен ножом.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тарасов оказался в больнице с ножевым ранением и ушибом плеча после ссоры со своей бывшей девушкой Алиной.

Вот, что сказано в заявлении, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале «Динамо»:

«Вечером, 14 октября, в различных источниках появилась информация об инциденте, в котором был замешан форвард бело-голубых Даниил Тарасов.

В связи с этим хоккейный клуб «Динамо» Москва считает необходимым заявить следующее: после победы в Санкт-Петербурге над ХК СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной. Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участия только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией.

Тем не менее хоккейный клуб «Динамо» Москва проведёт внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции.

Завтра бело-голубые продолжат подготовку к дерби с ЦСКА, которое состоится в ближайшее воскресенье, 18 октября».

В нынешнем сезоне Тарасов набрал 12 очков (7+5) в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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