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14 октября 20:45
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» по буллитам обыграл рижское «Динамо», одержав пятую победу кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в столице Латвии.

Рижское «Динамо» на своей площадке уступило ярославскому «Локомотиву» по итогам серии буллитов. Итоговый счет встречи 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Форвард хозяев Павел Чернов открыл счет, реализовав большинство на 27-й минуте, но затем «Локомотив» вышел вперед стараниями Артура Каюмова и Андре Петерссона.

На 54-й минуте Евгений Грачев сделал счет 2:2, и в итоге для определения победителя понадобилась серия буллитов, в которой вратарь гостей Эдди Паскуале ни разу не пропустил. Автором решающего броска, который принес ярославцам два очка стал Владимир Ткачев.

Рижане, потерпев пятое поражение кряду, замыкают турнирную таблицу Запада, имея семь очков после 13 встреч.

«Локомотив» идет на третьем месте с пятью победами подряд, набрав 21 очко в 15 матчах.

16 октября «Локомотив» сыграет в гостях с минским «Динамо». 17 октября рижское «Динамо» примет «Витязь».

источник: «Советский спорт»
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