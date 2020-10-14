ЦСКА в гостях уступил «Йокериту». Армейцы впервые в сезоне потерпели два поражения кряду

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» в Хельсинки обыграл московский ЦСКА со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

ЦСКА вышел вперед на второй минуте после точного броска Антона Слепышева, но во втором периоде армейцы пропустили три шайбы за пять с половиной минут. Забрасывали у «Йокерита» Петер Регин, Никлас Йенсен, а также Ииро Пакаринен.

В концовке встречи Йон Норман поразил пустые ворота ЦСКА, а на последней минуте соперники успели обменять шайбами. Автором второго гола москвичей стал Мэт Робинсон, а за семь секунд до финальной сирены Йенсен оформил дубль.

ЦСКА, впервые в сезоне проиграв два матча кряду, остается лидером Западной конференции. У армейцев 25 очков после 16 игр.

«Йокерит» идет на шестом месте, набрав 17 очков в 12 матчах.