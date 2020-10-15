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15 октября 15:25
автор: Владислав Корегин

Ставровский стал новым главным тренером «Сочи»

В данный момент, сочинский клуб идет на десятом месте в Западной конференции.

Пресс-служба «Сочи» объявила о том, что Евгений Ставровский назначен новым главным тренером команды. Контракт 47-летнего специалиста с клубом пока сообщается.

С 2015 года Ставровский возглавлял «Алмаз» – под его руководством команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ. В прошлом сезоне он входил в тренерский состав юниорской сборной России. А в октябре этого года российский специалист покинул должность главного тренера «Северстали».

Напомним, что два дня назад «Сочи» уволил Александра Андриевского за неудовлетворительные результаты – после 14 матчей нынешнего розыгрыша КХЛ команда набрала девять очков и расположилась на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

источник: ХК «Сочи»
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