Ставровский стал новым главным тренером «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» объявила о том, что Евгений Ставровский назначен новым главным тренером команды. Контракт 47-летнего специалиста с клубом пока сообщается.

С 2015 года Ставровский возглавлял «Алмаз» – под его руководством команда стала обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ. В прошлом сезоне он входил в тренерский состав юниорской сборной России. А в октябре этого года российский специалист покинул должность главного тренера «Северстали».

Напомним, что два дня назад «Сочи» уволил Александра Андриевского за неудовлетворительные результаты – после 14 матчей нынешнего розыгрыша КХЛ команда набрала девять очков и расположилась на предпоследнем, десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.