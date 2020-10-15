Антон Худобин: Мне сказали, что новый сезон в НХЛ начнется в январе, но когда именно, не понятно

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о возможных сроках начала нового сезона в Национальной хоккейной лиге и прокомментировал заключение нового трехлетнего контракта с техасским клубом.

«Я без понятия, когда начнется сезон, – цитирует слова Худобина сайт телеканала «Матч ТВ». –Когда собирал вещи в раздевалке, спросил, и мне сказали, что в январе, но когда именно, не понятно.

Я хотел остаться в «Далласе». Обсудили с агентом финальные детали и подписали контракт. Приехал на арену и подписал бумажку. Вот и все».

В сезоне-2019/20 «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли, но уступил «Тампе» в шести матчах (2-4).

В регулярном чемпионате Худобин сыграл 30 матчей, одержав 16 побед, а в 25 встречах плей-офф помог «Далласу» добиться 14 выигрышей, отразив 91,7 процентов бросков и в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.