«Трактор» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Артем Михеев, Лукаш Седлак, Сергей Калинин, Томаш Гика, Алексей Бывальцев и Якоб Берглунд. У гостей шайбы на свой счет записали Даниэль Буцаев, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.

Благодаря этой победе «Трактор» набрал 22 очка и расположился на шестом месте Восточной конференции. «Нефтехимик» - 10-й (12).

21 октября челябинский клуб сыграет в гостях против «Сибири», а днем позже нижнекамцы на своем льду примут «Автомобилист».

КХЛ

Регулярный чемпионат