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18 октября 16:53
автор: Юрий Нечаев

«Трактор» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

Челябинский клуб выиграл третий матч подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем льду обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Артем Михеев, Лукаш Седлак, Сергей Калинин, Томаш Гика, Алексей Бывальцев и Якоб Берглунд. У гостей шайбы на свой счет записали Даниэль Буцаев, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.

Благодаря этой победе «Трактор» набрал 22 очка и расположился на шестом месте Восточной конференции. «Нефтехимик» - 10-й (12).

21 октября челябинский клуб сыграет в гостях против «Сибири», а днем позже нижнекамцы на своем льду примут «Автомобилист».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Голы: Михеев, 12:33. Седлак, 20:23 (бол.). Калинин, 25:03. Гика, 26:15. Бывальцев, 47:12 (бол.). Берглунд, 52:33 — Буцаев, 8:58. Хафизов, 23:12. Гудачек, 42:38 (бол.).

источник: «Советский спорт»
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