Шайба Киселевича принесла ЦСКА победу над московским «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1.

Сергей Андронов вывел хозяев вперед в первом периоде. Вадим Шипачев сравнял счет во втором игровом отрезке. Победную шайбу записал на свой счет Богдан Киселевич, отличившийся менее чем за пять минут до конца третьего периода.

Армейцы набрали 29 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. Московские динамовцы расположились на шестой позиции с 18 очками.

21 октября ЦСКА сыграет дома против «Торпедо». «Динамо» в этот же день примет одноклубников из Минска.

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