«Спартак» в гостях обыграл минское «Динамо»

«Спартак» обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе московского клуба дубль оформил Лукаш Радил, еще одну шайбу записал на свой счет Йори Лехтеря. Голкипер красно-белых Юлиус Гудачек отразил все 26 бросков по своим воротам.

Спартаковцы набрали 15 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» расположилось на четвертой позиции, имея в своем активе 21 очко.

20 октября «Спартак» сыграет в гостях против «Локомотива», а 21-го числа минские динамовцы сыграют в гостях против московских одноклубников.

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