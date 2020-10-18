Знарок - после победы над минским «Динамо»: Потихоньку у «Спартака» все налаживается

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

«Матч получился тяжелым, рады, что взяли два очка. Не все складывалось по игре, тем не менее, нужного результата добились. Можно сказать, что потихоньку все налаживается. По крайней мере, надеемся на это. Есть проблемы, но стараемся их решать. Если говорить о сопернике — боевая скоростная команда. Молодым игрокам дали шанс, они его оправдывают», - цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Спартак» обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

Спартаковцы набрали 15 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» расположилось на четвертой позиции, имея в своем активе 21 очко.

20 октября «Спартак» сыграет в гостях против «Локомотива», а 21-го числа минские динамовцы сыграют в гостях против московских одноклубников.