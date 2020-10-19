Стали известны лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ

Лучшим вратарем недели признан Йони Ортио («Барыс»).

Голкипер помог своей команде одержать три победы, отражая 94,74% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,32.

Лоуренс Пилут (»Трактор») стал лучшим защитником. Он набрал 2 (0+2) очка в трех проведенных матчах и заработал показатель полезности +3.

Лучшим нападающим назван Андрей Чибисов («Металлург»). Магнитогорский клуб выиграл два матча из трех, а форвард записал на свой счет 5 (2+3) очков, что является лучшим результатом недели.

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов признан лучшим новичком. Голкипер сыграл «на ноль» в матче против «Амура», а в игре с «Барысом» единственную шайбу пропустил в овертайме.