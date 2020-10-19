Нападающий Липанов вернулся в московское «Динамо»

Нападающий Алексей Липанов подписал контракт с московским «Динамо».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение рассчитано до конца сезона и носит двусторонний характер.

⚡ Алексей Липанов — в «Динамо»!



Выпускник динамовской школы после трех лет выступления за океаном вновь будет выступать в форме бело-голубых.



Контракт с игроком рассчитан до конца сезона и носит двусторонний характер.



Подробности: https://t.co/YcmPJsCYcy pic.twitter.com/P59cUdszQQ — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) October 19, 2020

Липанов три года назад перебрался в Северную Америку. В прошлом сезоне 21-летний хоккеист выступал в АХЛ и Хоккейной лиге Восточного побережья. В 41 проведенном матче форвард набрал 16 (9+7) очков.