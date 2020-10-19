Брагин вылечился от коронавируса и будет руководить СКА в матче против «Витязя»

Главный тренер СКА Валерий Брагин сообщил, что полностью выздоровел от коронавируса и будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

«Сегодня возвращаюсь на скамейку. Полностью вылечился», - цитирует специалиста ТАСС.

Из-за коронавируса Брагин не принимал участия в матчах своей команды с 20 сентября. Армейцы набрали 23 очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Встреча СКА - «Витязь» состоится сегодня, 19 октября. Начало игры в 19:30 мск.