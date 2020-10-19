«Амур» уверенно обыграл «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на своем льду обыграл «Йокерит» со счетом 4:1.
В составе хозяев по дублю оформили Владимир Бутузов и Александр Полунин. У гостей отличился Микко Лехтонен.
«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 19 матчей. «Йокерит» провел 14 игр и идет пятым на «Западе» (19).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Бутузов, 19:25 (мен.), 54:39. Полунин, 22:36, 45:51 (бол.) — Лехтонен, 34:58 (бол.).