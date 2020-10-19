Домашние матчи «Витязя» с «Салаватом Юлаевым» и «Сочи» пройдут без зрителей

– Постановлением Губернатора Московской области от 19 октября вводится запрет на посещение зрителей на спортивных мероприятиях, проводимых в регионе на период с 21 октября по 7 ноября. Это касается спортсменов профессиональных спортивных клубов, – говорится в сообщении клуба.

Таким образом, запланированные встречи против «Салавата Юлаева» и «Сочи» состоятся без болельщиков.

После 15 матчей «Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков.