Дмитрий Квартальнов: Я доволен тем, что «Ак Барс» довел матч с «Сибирью» до победы без нервотрепки

– Конечно, мы довольны победой. «Сибирь» хотела выиграть, нам удалось хорошее начало, забили. Был гандикап в три шайбы, хорошо, что довели игру до логического завершения, до победы без нервотрепки. У нас есть много вещей, которые нам предстоит улучшать, – цитирует Квартальнова клубная пресс-служба казанцев.

Напомним, что благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 28 очков и временно возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, опередив «Автомобилист» и «Авангард». В следующей встрече команда из Татарстана отправится в гости к «Амуру». Игра состоится 21 октября в 12:00 мск.