«Куньлунь» добился домашней победы над «Торпедо»

Хоккеисты «Куньлуня» обыграли «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голами отметились Хантер Шинкарук (32-я минута), Иван Николишин (36) и Алексей Торопченко (41). Соперник ответил результативным броском Даниила Ильина (42).

Таким образом, «Куньлунь» набрал семь очков и остался на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Нижегородцы с 15 очками идут на седьмой строчке.

В следующем матче пекинский клуб сыграет дома с «Металлургом», а «Торпедо» отправится в гости к ЦСКА.

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