ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 октября 21:15
автор: Владислав Корегин

«Куньлунь» добился домашней победы над «Торпедо»

Китайский клуб одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне.

Хоккеисты «Куньлуня» обыграли «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голами отметились Хантер Шинкарук (32-я минута), Иван Николишин (36) и Алексей Торопченко (41). Соперник ответил результативным броском Даниила Ильина (42).

Таким образом, «Куньлунь» набрал семь очков и остался на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Нижегородцы с 15 очками идут на седьмой строчке.

В следующем матче пекинский клуб сыграет дома с «Металлургом», а «Торпедо» отправится в гости к ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шинкарук, 31:25 – 1:0. Николишин (Мерфи), 35:36 – 2:0. Торопченко (Уэрек), 40:16 – 3:0. Ильин (Уайдмэн), 41:47 – 3:1.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Компания Coca-Cola больше не будет производить свой первый диетический напиток TabЭтери Тутберидзе сообщила о переносе шоу "Чемпионы на льду"Зайнутдинов – лучший игрок ЦСКА в сентябреТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниРоссийские бойцы поддержали чеченца, обезглавившего учителя
Экономика футбола: «Зенит» – самый расточительный, ЦСКА самый стабильный, «Краснодар» – самый эффективный
«Плеймейкер24» дает в руки болельщикам уникальный инструмент – возможность заранее подсчитать, сколько примерно очков должно оказаться у клуба к концу сезона.
Татьяна Буланова: Весь стадион кричит «Мы ***** твою Таню!» — это было довольно прикольно
Татьяна Буланова, известная поп-певица и экс-жена Владислава Радимова, вспомнила в интервью Екатерине Гордеевой на ютьюб-канале «Медузы» о том, каким оскорблениям подвергалась со стороны болельщиков.
Экономика футбола: Роналду заболел — акции «Юве» рухнули
Акции итальянского клуба «Ювентус», за который играет Роналду, упали на этой новости сразу же на 6,4% - до €0,72 за бумагу.
Какие футбольные правила надо радикально менять. Мнение Арсена Венгера
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.
Экономика футбола: Кто больше всех потратил на трансферы
Футбольные клубы Англии в летнее трансферное окно потратили на покупку игроков чуть более 1,25 миллиарда долларов, команды из России - 75,7 миллиона, сообщается в обзоре международного трансферного рынка, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
Экономика футбола: АПЛ. Как УЕФА снова увеличивает разницу между бедными и богатыми
Кто из игроков РПЛ имеет наиболее высокий процент успешных передач?
Выделим наиболее интересные детали 10-го тура РПЛ.
Экономика футбола: Сколько «Барса» потеряла на коронавирусе?
«Барселона» опубликовала финансовый отчёт по итогам сезона-2020/21.
Конфликт Дзюбы и Семака. Что говорят об этом?
Большинство наблюдателей написало в своих соцсетях что-то в жанре "Дзюба напихал Семаку". Что на самом деле происходит у чемпионов?
Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»? Оба непопулярны
Противостояние между Питером и Москвой, между «Зенитом» и «Спартаком» - фундаментальная основа российского футбола. И один из аспектов этого противостояния – вечное выяснение, у кого больше болельщиков.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика