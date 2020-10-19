СКА дома разгромил «Витязь»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА – «Витязь» завершился победой армейцев со счетом 5:1.

В первом периоде хозяева забросили три шайбы – голы забили Кирилл Марченко (2-я минута), Владислав Каменев (9) и Йоонас Кемппайнен (14). Во второй двадцатиминутке гости смогли отыграть одну шайбу усилиями Маттиаса Теденбю (34). Однако в заключительном периоде Миро Аалтонен (45) и Яков Тренин (59) вновь увеличили отрыв армейского клуба.

Благодаря этой победе СКА набрал 25 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, сократив отставание от ЦСКА до четырех очков. Подмосковная команда идет на девятой строчке (15 очков).

Оба коллектива проведут следующие матчи на своих домашних аренах – СКА сыграет против «Спартака», а «Витязь» встретится с «Салаватом Юлаевым».

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