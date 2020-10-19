«Салават Юлаев» в гостях победил «Сочи» благодаря шайбам Хартикайнена и Алексеева

«Салават Юлаев» победил «Сочи» (2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Оба шайбы были забиты в третьем периоде – их авторами стали Теему Хартикайнен (45-я минута) и Александр Алексеев (48).

«Салават» набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с десятью очками идет на предпоследней, десятой строчке Запада.

Следующие матчи команды проведут в гостях – уфимцы сыграют против «Витязя», а «Сочи» встретится с «Северсталью».

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