Николай Заварухин – о поражении «Ак Барсу»: «Сибири» не хватило азарта и жажды борьбы

– Соперник был быстрее нас сегодня, лучше в завершении. Хотел был извиниться перед болельщиками. Не было азарта, жажды борьбы. Я не считаю, что это поражение от «Ак Барса» – шаг назад по сравнению с предыдущими матчами, мы играли против мастеровитого соперника, у которого было на день отдыха больше, – цитирует Заварухина официальный сайт лиги.

Отметим, что новосибирцы не могут победить в КХЛ на протяжении шести матчей кряду. Последняя победа состоялась 2 октября против «Торпедо» (4:2). С 13 очками «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей встрече подопечные Заварухина сыграют дома с «Трактором». Матч состоится 21 октября в 15:30 мск.