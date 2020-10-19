Ковалев – о победе над «Торпедо»: «Куньлунь» доказал, что успех с «Салаватом» был не случайным

– Самым основным для нас сегодня было доказать, что предыдущий успех над «Салаватом» был не случайным. Победы придают ребятам уверенность. Несмотря на выигрыш, отмечу, что мы допустили несколько ошибок, из-за которых соперник создал голевые моменты. Это могло нам дорого обойтись, – цитирует Ковалева пресс-служба лиги.

Напомним, что победа над нижегородцами стала второй кряду для китайского клуба в нынешнем сезоне. «Куньлунь» набрал семь очков и остался на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче пекинцы сыграют дома с «Металлургом». Встреча состоится 21 октября в 19:00 мск.