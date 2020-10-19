Томи Ламса: Ключевым моментом в игре с «Сочи» стало реализованное большинство в третьем периоде

– Мы сыграли в первую очередь надежно, все 60 минут. Ключевым моментом стало реализованное большинство. Наш голкипер Тарасов выполнил великолепную работу, он помог нам большими спасениями сегодня. Прошлый матч с «Авангардом» был эмоционально сложным, это могло сказаться на нас. Тем не менее, сегодня коллектив прибавлял на протяжении всей игры, – цитирует Ламсу пресс-служба КХЛ.

Отметим, что «Салават» набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

21 октября уфимцы сыграют в гостях против «Витязя». Начало встречи – в 19:30 мск.