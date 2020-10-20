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20 октября 12:00
автор: Владислав Корегин

Якупов стал игроком «Авангарда»

Пресс-служба «Авангарда» сообщил о переходе в команду нападающего «Амура» Наиля Якупова.

Отмечается, что хабаровский клуб получит денежную компенсацию за 27-летнего россиянина.

– Мы старались найти возможность для усиления нашей линии атаки. На Наиля претендовали еще две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее. Якупов добавит «Авангарду» скорости, нацеленности на ворота, улучшит реализацию голевых моментов, – сказал генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

В нынешнем сезоне на счету Якупова 7 (1+6) очков по системе «гол+пас». Ранее игрок выступал за СКА и «Нефтехимик». В 2012 году форвард под общим первым номером был задрафтован «Эдмонтоном». В НХЛ он провел 350 матчей, набрал 136 (62+74) очков.

источник: ХК «Авангард»
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