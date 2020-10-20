Владимир Крикунов: Чувствую себя хорошо – в игре с минским «Динамо» я буду руководить командой

– Чувствую себя нормально. Завтра закрываю больничный – и за работу. Вернусь ли я на тренерскую скамью в игре с минским «Динамо»? Да. В период моего отсутствия ребята играли неплохо. В Петербурге еще и повезло, но, когда стараешься и работаешь от начала до конца, то фортуна обязательно тебя наградит. С ЦСКА похуже было. Надо было играть на победу с самого начала, – цитирует Крикунова пресс-служба москвичей.

Напомним, что после 16 матчей чемпионата «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. С одноклубниками из Минска команда сыграет 21 октября в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.