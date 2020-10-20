Московское «Динамо» объявило об отмене матча против «Динамо» (Рига)

Официальный сайт московского «Динамо» опубликовал заявление клуба по поводу отмены домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы бело-голубых:

«В ХК «Динамо» Москва поступило письмо от рижского клуба, информирующее о том, что «Динамо» (Рига) не прилетит для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября. В связи с этим ХК «Динамо» Москва принято решение остановить реализацию билетов на этот поединок».

Напомним, что хоккеисты рижского «Динамо» продолжают отбывать карантин из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Латвийский клуб 17 октября не сыграл дома с «Витязем», а 19-го – с «Металлургом».