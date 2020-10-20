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20 октября 16:58
автор: Виктор Шарафудинов

Якупов согласился на существенное сокращение зарплаты ради перехода в «Авангард»

Первый номер драфта НХЛ 2012 года начал нынешний сезон в хабаровском «Амуре».

Нападающий Наиль Якупов существенно потерял в зарплате при переходе из «Амура» в «Авангард».

По информации телеканала «Матч ТВ», по контракту годовая зарплата Якупова в «Амуре» составляла 70 миллионов рублей (столько же, сколько Наиль ранее зарабатывал в СКА).

В «Авангарде» же зарплата 27-летнего форварда за один сезон составит 25 млн рублей.

За «Амур» Якупов сыграл в нынешнем сезоне 15 матчей, набрав семь очков (1+6). Ранее он играл в КХЛ за СКА и «Нефтехимик». Всего на его счету 148 игр и 86 очков (47+39) в лиге.

Напомним, что в 2012 году Наиль был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2012 года. Всего в Национальной хоккейной лиге российский нападающий провел 350 матчей, выступая за «Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш», набрав 136 очков (62+74).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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