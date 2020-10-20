Перенесенные матчи рижского «Динамо» против «Динамо» (Москва) и «Авангарда» состоятся в январе

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте подтвердила перенос двух матчей рижского «Динамо» в регулярном чемпионате, а также сообщила новые даты их проведения.

22 и 24 октября рижане должны были сыграть на выезде соответственно с «Авангардом» и московским «Динамо», однако из-за введения карантина в команде не смогут покинуть территорию Латвии.

Матч «Авангард» – «Динамо» (Рига) состоится 23 января следующего года, а игра «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) пройдет 25 января.