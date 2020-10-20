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20 октября 21:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» по буллитам выиграл безголевой матч против «Спартака»

76 бросков на две команды пропали впустую.

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» в Ярославле обыграл московский «Спартак» по итогам серии буллитов. Ни в основное время, ни в овертайме голов не было.

В послематчевой серии хоккеисты красно-белых не реализовали ни одной попытки, а вот игрокам хозяев Егору Коршкову и Павлу Красковскому удалось поразить ворота Юлиуса Гудачека. В основное время в овертайме у словацкого голкипера 48 сэйвов.

Канадский вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале в третий раз в сезоне сыграл «на ноль», парировав 28 бросков.

Ярославская команда одержала седьмую победу кряду и занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 17 встречах.

«Спартак» идет восьмым на Западе, имея 16 очков после 17 игр.

22 октября «Спартак» сыграет в гостях против СКА.

24 октября состоится матч «Нефтехимик» – «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Красковский (в серии буллитов), 65:00 – 1:0.

Вратари: Паскуале Гудачек

источник: «Советский спорт»
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