Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что минское «Динамо» установило новый рекорд по скорострельности в истории турнира.

Отмечается, в сегодняшней игре с «Сибирью» белорусская команда забила пять голов в течении 10 минут 57 секунд. Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта побили достижение «Торпедо» – чтобы забросить пять шайб нижегородцам понадобилось на одну минуту больше.

В данный момент «Динамо» громит новосибирцев со счетом 6:0. Идет третий период.