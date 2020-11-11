«Сибирь» дома потерпела разгромное поражение от минского «Динамо»

Матч регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и минским «Динамо» завершился победой белорусской команды со счетом 6:0.
В первом периоде подопечные Крэйга Вудкрофта забросили пять шайб за 10 минут 57 секунд, установив новый рекорд скорострельности в лиге. Авторами голов стали Бреннан Менелл (3-я минута), Илья Соловьев (8), Егор Шарангович (11), Алексей Протас (11) и Илья Усов (11).
Во второй двадцатиминутке гости упрочили свое преимущество – результативный бросок на счету Брэндона Козуна (38).
Таким образом, «Динамо» набрало 26 очков и расположилось на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Сибирь» с 21 очком идет девятой на Востоке.
13 ноября минский клуб отправится в гости к «Амуру», а новосибирцы в тот же день примут на своей площадке «Авангард».