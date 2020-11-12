Шейн Принс: Пожалуй, это самые быстрые пять шайб, которые видел в своей карьере

Нападающий «Динамо» Шейн Принс прокомментировал победу белорусской команды в матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (6:0).

- Провели отличную игру. Пожалуй, это самые быстрые пять шайб, которые видел в своей карьере. На этой арене против такой команды всегда сложно играть. Здорово, что так себя проявили и выиграли, - цитирует Принса пресс-служба минского клуба.

Добавим, что после этой победы «Динамо» набрало 26 очков и расположилось на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.