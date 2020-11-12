Николай Заварухин – о матче с минским «Динамо»: Первый период – восемь бросков, пять голов

Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение команды в матче с минским «Динамо» (0:6).

– Счет на табло. Первый период – восемь бросков, пять голов. Так нельзя играть в хоккей перед своими зрителями. Было мало заблокированных бросков. Тяжелый матч. Мы хотели выровнять ситуацию, но не получилось – здорово сыграл вратарь соперника, – Заварухина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Сибирь» набрала 21 очко после 25 матчей регулярного чемпионата и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.