Рене Фазель: ИИХФ пытается сделать все возможное, чтобы чемпионат мира прошел в двух странах

Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду сообщил об итогах видеоконференции президента ИИХФ Рене Фазеля с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, в которой также участвовали представители Латвийской федерации хоккея.

«Президент ИИХФ подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать все возможное, чтобы чемпионат мира прошел в двух странах, за которые проголосовал конгресс ИИХФ, – сказано в сообщении. – Однако Кариньш указал, что способность обеспечить безопасные условия для игроков, участников, СМИ, официальных лиц и болельщиков является приоритетом, с чем согласился Фазель.

Сегодня у нас была очень позитивная встреча с представителями правительства Латвии и организаторами турнира по теме чемпионата мира. Обсуждались возможности организаторов по обеспечению проведения безопасного чемпионата мира, что является особенно сложной задачей для Европы, которая сейчас переживает вторую волну COVID-19».

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня следующего года.

7 сентября Кабинет Министров Латвии обратился в Международную федерацию хоккея с просьбой провести чемпионат мира с другой страной из-за несогласия с итогами президентских выборов в Белоруссии.