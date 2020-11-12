Дэвид Немировски: В третьем периоде «Куньлунь» был близок к успеху

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу в домашнем матче с «Куньлунем» (2:0).

- Мы начали игру хорошо, смогли забить. Во втором периоде создали много моментов, нужно было забросить чуть пораньше и сделать для себя матч более легким. В третьем периоде соперник был близок к успеху. Но самое главное - мы смогли довести эту хорошую игру до победы. Молодец Никита Серебряков, проведший матч «на ноль», - цитирует специалиста пресс-служба «Торпедо».

После этой игры «Торпедо» набрало 24 очка и расположилось на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 очками занимает на «Востоке» 12-е место.