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12 ноября 23:29

Дэвид Немировски: В третьем периоде «Куньлунь» был близок к успеху

Голкипер нижегородской команды Никита Серебряков отразил 37 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу в домашнем матче с «Куньлунем» (2:0).

- Мы начали игру хорошо, смогли забить. Во втором периоде создали много моментов, нужно было забросить чуть пораньше и сделать для себя матч более легким. В третьем периоде соперник был близок к успеху. Но самое главное - мы смогли довести эту хорошую игру до победы. Молодец Никита Серебряков, проведший матч «на ноль», - цитирует специалиста пресс-служба «Торпедо».

После этой игры «Торпедо» набрало 24 очка и расположилось на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» с 12 очками занимает на «Востоке» 12-е место.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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