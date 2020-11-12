Томи Ламса: Пропускать пять шайб от ЦСКА – это очень плохо

– Думаю, что мы сегодня достаточно хорошо к этому матчу подготовились, но были небольшие неудачи: первый гол мы забиваем сами себе, во втором моменте, когда играли в меньшинстве, повлияла сломанная клюшка.

Еще один ключевой момент. Мы сегодня имели шанс сравнять счет в начале второго периода, играли в большинстве эти пять минут. Мы забили гол, но по какой причине его не засчитали мне сложно сейчас судить. Но в целом если говорить, то пропускать три шайбы в меньшинстве и, вообще, пять шайб от ЦСКА – это очень плохо, – приводит слова специалиста пресс-служба «Салавата Юлаева».

После этой игры ЦСКА набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев», имея в активе 31 очко, занимает на «Востоке» шестое место.