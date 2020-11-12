Алексей Ковалев: «Торпедо» переигрывало нас весь матч, не считая последних десяти минут

Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал поражение в регулярном матче против «Торпедо» (0:2).

- Игра получилась «в одну сторону» - в нашу… Ребята не восприняли серьезно то, что мы им говорили в течение двух последних дней. Соперник переигрывал нас весь матч, не считая последних десяти минут. Остается неприятный осадок, но нам нужно дальше работать, выходить из этой ситуации. По-другому – нельзя, - цитирует Ковалева пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой игры «Куньлунь» с 12 очками занимает в турнирной таблице Восточной конференции 12-е место.