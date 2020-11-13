Вратарь «Северстали» Подъяпольский признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский признан лучшим игроком дня.
Во вчерашней встрече с московским «Динамо» (3:2 Б) 25-летний россиянин совершил 39 сейвов и помог своему коллективу 13-ю победу в сезоне.
После 23 матчах «Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Завтра, 13 ноября, череповчане на своем поле примут СКА.
39 сэйвов и 22% голосов болельщиков в ВК обеспечили вратарю @severstalclub Владиславу Подъяпольскому 3-е в сезоне звание игрока дня в КХЛ! pic.twitter.com/iLMFBJOiiH— КХЛ (@khl) November 13, 2020