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13 ноября 11:35

Вратарь «Северстали» Подъяпольский признан лучшим игроком дня в КХЛ

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего хоккеиста 18 проведенных встреч, в которых он отразил 91,6% бросков по своим воротам.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский признан лучшим игроком дня.

Во вчерашней встрече с московским «Динамо» (3:2 Б) 25-летний россиянин совершил 39 сейвов и помог своему коллективу 13-ю победу в сезоне.

После 23 матчах «Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Завтра, 13 ноября, череповчане на своем поле примут СКА.

источник: КХЛ
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