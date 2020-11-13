«Ак Барс» презентовал черную форму из переработанного пластика (фото)

– Черные игровые свитеры изготовлены из переработанных пластиковых бутылок, на форме есть иконка с их количеством для каждого конкретного экземпляра в зависимости от размера. Это экологический проект «Татнефти», направленный на снижение загрязнения окружающей среды продуктами нефтепереработки, – говорится в сообщении.

Отмечается, что казанский клуб будет использовать черную экипировку по выходным и праздничным дням. Завтра команда представит новую форму в матче против «Нефтехимика».

После 25 игр «Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков.