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13 ноября 11:51

«Ак Барс» презентовал черную форму из переработанного пластика (фото)

Пресс-служба «Ак Барса» представила новый игровой комплект команды на текущий сезон.

– Черные игровые свитеры изготовлены из переработанных пластиковых бутылок, на форме есть иконка с их количеством для каждого конкретного экземпляра в зависимости от размера. Это экологический проект «Татнефти», направленный на снижение загрязнения окружающей среды продуктами нефтепереработки, – говорится в сообщении.

Отмечается, что казанский клуб будет использовать черную экипировку по выходным и праздничным дням. Завтра команда представит новую форму в матче против «Нефтехимика».

После 25 игр «Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков.

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Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)

источник: ХК «Ак Барс»
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