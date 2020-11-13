Дубль Буше принес «Авангарду» гостевую победу над «Сибирью»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» - «Авангард» завершился победой гостей со счетом 4:1.

Хозяева вышли вперед во втором периоде после точного броска Евгения Чесалина. Однако в заключительном игровом отрезке омичи забросили четыре шайбы. Дубль оформил Рид Буше, по голу на счету Семена Чистякова и Иржи Секача.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» расположился на второй позиции, набрав 34 очка после 24 матчей. «Сибирь» занимает девятое место (21 очко после 26 игр).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - «Авангард» (Омск) - 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Чесалин, 34 - Буше, 41. 45. Чистяков, 48. Секач, 60 (п.в.).