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13 ноября 17:40
автор: Юрий Нечаев

Дубль Буше принес «Авангарду» гостевую победу над «Сибирью»

Омский клуб выиграл второй матч подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» - «Авангард» завершился победой гостей со счетом 4:1.

Хозяева вышли вперед во втором периоде после точного броска Евгения Чесалина. Однако в заключительном игровом отрезке омичи забросили четыре шайбы. Дубль оформил Рид Буше, по голу на счету Семена Чистякова и Иржи Секача.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» расположился на второй позиции, набрав 34 очка после 24 матчей. «Сибирь» занимает девятое место (21 очко после 26 игр).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) - «Авангард» (Омск) - 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Голы: Чесалин, 34 - Буше, 41. 45. Чистяков, 48. Секач, 60 (п.в.).

источник: «Советский спорт»
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