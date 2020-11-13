Минское «Динамо» подписало контракт с канадским защитником Мерфи

Защитник Райан Мерфи стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Хоккеист был задрафтован «Каролиной» в 2011 году под 12-м номером. В НХЛ он также имеет опыт выступления за «Миннесоту» и «Нью-Джерси».
В прошлом сезоне 27-летний канадец играл в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 23 (8+15) очка в 56 матчах.
Райан Мерфи – игрок минского «Динамо» ⚡️— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) November 13, 2020
27-летний канадский защитник ранее выступал в составах трех клубов НХЛ: «Каролина Харрикейнз», «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Девилз». Причем для «Каролины» Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. pic.twitter.com/MTrI2LOm6n