Минское «Динамо» подписало контракт с канадским защитником Мерфи

Защитник Райан Мерфи стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Хоккеист был задрафтован «Каролиной» в 2011 году под 12-м номером. В НХЛ он также имеет опыт выступления за «Миннесоту» и «Нью-Джерси».

В прошлом сезоне 27-летний канадец играл в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 23 (8+15) очка в 56 матчах.