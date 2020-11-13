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13 ноября 18:59
автор: Юрий Нечаев

Хартли - после победы над «Сибирью»: Хороший способ начать длинную и тяжелую выездную серию

Омский клуб выиграл второй матч подряд.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший способ начать длинную и тяжелую выездную серию. Рад тому, как выложилась команда, как прибавляла от периода к периоду. Хорошо, что забросили быстро в третьем периоде, забросили в большинстве, и Шимон Грубец сделал несколько хороших сэйвов. У нас три первых номера среди вратарей, ворот не хватает, Грубец хорошо провел сегодняшний матч», - приводит слова наставника пресс-служба лиги.

Напомним, «Авангард» в гостях обыграл «Сибирь» со счетом 4:1. В составе омского клуба дубль оформил Рид Буше, по голу на счету Семена Чистякова и Иржи Секача.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» расположился на второй позиции, набрав 34 очка после 24 матчей. 15 ноября омичи сыграют в гостях против «Амура».

источник: КХЛ
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