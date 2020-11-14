Райан Мерфи: Я очень хочу играть, и минское «Динамо» дает мне такую возможность

Защитник Райан Мерфи прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо».

«Перспективы сезона в Северной Америке до сих пор неясны, а мне очень хочется играть. С марта я готовился к сезону и нахожусь в хороших кондициях. Только и думал о том, как бы скорее вернуться в игру. «Динамо» дает мне такую возможность.

Результаты клуба в нынешнем сезоне очень хороши! Можно сказать, невероятны! «Динамо» находится в зоне плей-офф, что характеризует команду с лучшей стороны», — цитирует канадца пресс-служба белорусского клуба.

Напомним, хоккеист был задрафтован «Каролиной» в 2011 году под 12-м номером. В НХЛ он также имеет опыт выступления за «Миннесоту» и «Нью-Джерси».

В прошлом сезоне 27-летний канадец играл в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 23 (8+15) очка в 56 матчах.