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14 ноября 08:34
автор: Юрий Нечаев

Райан Мерфи: Я очень хочу играть, и минское «Динамо» дает мне такую возможность

В активе хоккеиста 176 матчей в НХЛ.

Защитник Райан Мерфи прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо».

«Перспективы сезона в Северной Америке до сих пор неясны, а мне очень хочется играть. С марта я готовился к сезону и нахожусь в хороших кондициях. Только и думал о том, как бы скорее вернуться в игру. «Динамо» дает мне такую возможность.

Результаты клуба в нынешнем сезоне очень хороши! Можно сказать, невероятны! «Динамо» находится в зоне плей-офф, что характеризует команду с лучшей стороны», — цитирует канадца пресс-служба белорусского клуба.

Напомним, хоккеист был задрафтован «Каролиной» в 2011 году под 12-м номером. В НХЛ он также имеет опыт выступления за «Миннесоту» и «Нью-Джерси».

В прошлом сезоне 27-летний канадец играл в составе «Нефтехимика». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 23 (8+15) очка в 56 матчах.

Добавим, что минское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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