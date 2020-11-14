Несколько клубов НХЛ готовы пропустить сезон-2020/21

Газета The New York Post сообщает, что несколько клубов Национальной хоккейной лиги готовы пропустить следующий сезон из-за финансовых проблем, если придется играть на нейтральных аренах при пустых трибунах.

Обозреватель американского издания Ларри Брукс утверждает, что такую перспективу во время переговоров с лигой озвучили от трех до пяти владельцев клубов НХЛ, не называя конкретных называний команд.

Причин две. Во-первых, клубы недополучат прибыль из-за отсутствия зрителей на трибунах (в лучшем случае будут допускать ограниченное количество болельщиков). Во-вторых, профсоюз игроков не готов идти на сокращение выплат по контрактов ниже 72% от номинала.

До сих пор не утверждены точная дата начала следующего сезона и формат проведения регулярного чемпионата. Ориентировочно сезон должен стартовать в январе.