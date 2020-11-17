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«Сибирь» на своем льду одержала победу над «Торпедо» (видео)
17 ноября 18:29
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автор фото: ХК «Сибирь»

«Сибирь» на своем льду одержала победу над «Торпедо» (видео)

Новосибирский клуб после этой победы обошел нижегородскую команду и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккеисты «Сибири» переиграли «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Руохомаа (16-я и 59-я минуты) и Дмитрий Саюстов (32). У «Торпедо» отличился Дамир Жафяров (38).

После этой игры «Сибирь» набрала 25 очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо», имея в активе 24 очка, занимает на «Востоке» девятую строчку.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Руохомаа (Тимашов, Пуустинен), 15:37 – 1:0. Саюстов (Чесалин) 31:21 – 2:0. Жафяров (Мили), 37:43 – 2:1. Руохомаа, 58:08 – 3:1.

Вратари: Сятери – Мельничук.

источник: «Советский спорт»
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