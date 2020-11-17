Федор Канарейкин: Ковальчук для «Спартака» - харизматичная фигура, Знарку нужен такой же лидер

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением о возможном возвращении в московский клуб Ильи Ковальчука.

– Представьте, в родные стены возвращается воспитанник. Хочется и Александра Овечкина уже увидеть в «Динамо», он сам говорит, что хочет закончить карьеру на родине. Так что Ковальчук для «Спартака» – это харизматичная фигура, большой плюс Знарку, он сам харизматичен, ему нужен такой же лидер, – цитирует Канарейкина News.ru.

Ранее агент Ковальчука Юрий Николаев не стал комментировать информацию о том, что Илья готов рассмотреть варианты в КХЛ.