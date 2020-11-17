«Металлург» по буллитам вырвал победу у «Барыса»

Хоккеисты «Металлурга» в серии послематчевых буллитов обыграли «Барыс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе магнитогорской команды отличился Николай Прохоркин (41-я минута), у казахстанского клуба отличился Фил Вароне (31).

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Металлурга» - победный броскок на свой счет записал Прохоркин.

После этой игры «Металлург» набрал 34 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс», имея в активе 25 очков, занимает на «Востоке» восьмое место.

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