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17 ноября 19:29

«Металлург» по буллитам вырвал победу у «Барыса»

Магнитогорская команда одержала четвертую победу по буллитам в сезоне.

Хоккеисты «Металлурга» в серии послематчевых буллитов обыграли «Барыс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе магнитогорской команды отличился Николай Прохоркин (41-я минута), у казахстанского клуба отличился Фил Вароне (31).

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Металлурга» - победный броскок на свой счет записал Прохоркин.

После этой игры «Металлург» набрал 34 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Барыс», имея в активе 25 очков, занимает на «Востоке» восьмое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) – «Металлрург» (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Вароне (Диц, Старченко), 30:42 – 1:0 (бол). Прохоркин (Хлыстов, Плотников), 40:35 – 1:1. Прохоркин, 65:00 – 1:2 (ПБ).

Вратари: Ортио – Олкинуора.

источник: «Советский спорт»
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