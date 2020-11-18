Сборная Чехии может не поехать на чемпионат мира, если турнир пройдет в Белоруссии

Президент Чешского хоккейного союза Томаш Крал заявил, что сборная Чехии может пропустить чемпионат мира 2021 года, если хозяйкой турнира останется Белоруссия.

«Если чемпионат мира все-таки состоится, то это не означает, что туда приедут все команды. Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Лично я не знаю, отправлю ли я игроков в Белоруссию. Возможно, нет», – заявил Крал в интервью Ceska Televize.

Сборная Чехии на групповом этапе ЧМ-2021 должна сыграть в Минске в одной группе с Россией, Швецией, Германией, Словакией, Дании, Великобританией и Белоруссией.