Перенесенный матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» - «Автомобилист» состоится 10 января

Перенесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Автомобилистом» состоится 10 января 2021 года в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба лиги.
Матч №237 @jokerithc - @IHCAvtomobilist состоится 10 января 2021 года в Екатеринбурге— KHL Media (@khlmediateam) November 18, 2020
Встреча должна была пройти 26 октября в Хельсинки, но была отложена из-за вспышки коронавируса в финском клубе.
В настоящее время «Йокерит» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах.