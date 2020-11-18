Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь» отменен из-за коронавируса в китайском клубе

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Куньлунь» отменен, сообщает пресс-служба лиги.

«По прибытию в Хельсинки ряд представителей «Куньлуня» сдали положительные тесты на коронавирус. Согласно финскому законодательству, команды не смогут провести сегодняшнюю игру. Лига приняла решение об отмене матча «Йокерит» — «Куньлунь», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

По прибытию в Хельсинки на матч с «Йокеритом» ряд представителей «Куньлуня» сдал положительные тесты на коронавирус. Согласно финскому законодательству команды не смогут провести сегодняшнюю игру. https://t.co/RttXbIB6OW — КХЛ (@khl) November 18, 2020

В настоящее время «Йокерит» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах.