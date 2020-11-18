«Трактор» в гостях обыграл СКА (видео)

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА - «Трактор» завершился со счетом 0:1.
Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий гостей Томаш Гика, отличившийся в середине третьего периода. Голкипер челябинцев Иван Федотов отразил все 26 бросков по своим воротам.
«Трактор» одержал пятую победу подряд и с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. СКА расположился на второй позиции на Западе (35).
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - «Трактор» (Челябинск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Гика, 53.
источник: «Советский спорт»