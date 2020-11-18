«Спартак» в овертайме вырвал победу у «Северстали» (видео)

Хоккеисты «Спартака» в овертайме взяли верх над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время матча в составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (4-я минута), Мартин Бакош (6) и Максим Цыплаков (23), у череповецкой команды отличились Александр Петунин (18, 54) и Кирилл Капустин (52).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Цыплаков (63).

После этой победы «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 28 очками занимает на «Западе» седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» - «Северсталь» - 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Широков (Никишин), 03:04 - 1:0. Бакош (Майоров), 05:37 - 2:0. Петунин, 17:54 - 2:1 (мен). Цыплаков (Бакош), 22:33 - 3:1. Капустин (Няттинен, Гераськин), 51:36 - 3:2. Петунин (Кодола), 53:59 - 3:3 (бол). Цыплаков (Никишин, Бакош), 62:42 - 4:3.

Вратари: Гудачек – Подъяпольский (00:00-22:33), Шугаев (22:33-62:42).